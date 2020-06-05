Партия Порошенко призывает проукраинские силы к объединению на местных выборах в октябре

5 июня, 2020, 16:35

Обращение Центрального Совета Политической партии "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в пресс-релизе партии "ЕС" на официальном сайте.

Приводим заявление полностью:

"Уже больше года, как над Украиной ведется опасный социальный эксперимент. Путем изящных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, которые не в силах усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучему сползанию назад, в сферу российского влияния.

"Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехать лицом по земле", - эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии. И самокритично характеризуют "достижения" власти.

Как следствие, в социальной сфере вместо обещанного "конца эпохи бедности" стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица.

В политической сфере формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим - создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича.

Существенно ухудшилось международное положение Украины. Созданная нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Принцип "ничего об Украине без Украины", который ранее соблюдали все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге.

При попустительстве власти или при участии отдельных ее представителей разворачивается ползучий пророссийский реванш. Ряд представителей режима Януковича получила рычаги влияния на государственную политику. В информационной сфере пятая колонна работает в режиме полного содействия и непротиводействие со стороны властей. Московский патриархат опирается на поддержку представителей Офиса Президента. Сам Президент и его "Слуги" не скрывают намерений пересмотреть закон о языке.

Сворачиваются важные реформы. В том числе и инициированная командой Порошенко децентрализация, которая заложила прочную основу для местного самоуправления. В условиях непрофессиональных действий "дилетантуры комедиантов" значительная часть городских голов и голов ОТГ, другие органы местного самоуправления - стали мощным амортизатором, который смягчает негативный эффект от бездарного управления "Слуг народа". Особенно ярко это проявилось в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Местные выборы должны стать мощным - как корабельный ревун, - сигналом, который даст понять слугам, что их "медовый месяц" с обществом завершился. Страна и люди нуждаются в профессиональных управленцах на всех уровнях.

"Европейская Солидарность" как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, в глубокой координации усилий на местных выборах.

Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить громады от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед громадами.

Вторая общая задача - обеспечить взаимное непротивостояния проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинств в местных советах - оставить эту политическую силу на обочине.

Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами".