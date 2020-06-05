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Espreso.tvОбществоОрбан призвал ЕС снять санкции против Беларуси

Орбан призвал ЕС снять санкции против Беларуси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пришло время снять санкции Европейского союза против Беларуси и окружения Александра Лукашенко

Об этом венгерский премьер сказал 5 июня во время визита в Минск, сообщает Радио Свобода.

"Невозможно построить партнерство с санкциями. Поэтому для Европейского союза пора отменить действующие санкции в отношении Беларуси", - сказал Орбан.

Европейский союз ранее ввел санкции против самой Венгрии: в 2018 году впервые ЕС применило санкции против государства-члена. Это было сделано из-за систематических нарушений правительством Орбана основных ценностей ЕС в области прав человека, демократии и борьбы с коррупцией. Сейчас в Брюсселе Орбану угрожают новыми санкциями за захват чрезвычайных полномочий в связи с коронавирусом.

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