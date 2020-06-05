ОБСЕ на Донбассе зафиксировала почти 10 тыс. нарушений "тишины" за 2 недели, - отчет
5 июня, 2020, 17:58
В период с 18 по 31 мая СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 9 850 нарушений режима прекращения огня
Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии.
"В период с 18 по 31 мая СММ зафиксировала примерно 9 850 нарушений режима прекращения огня, из которых около 2 650 - взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано ориентировочно 10 500 нарушений и 2 000 взрывов соответственно", - сообщает СММ.
На участке разведения в районе Петровского зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня.
Миссия подтвердила сообщение о 4 жертвах среди гражданского населения (все ранены). Поэтому с начала 2020 года общее количество жертв достигает 48 человек: 6 погибших и 42 раненых.
- По данным отчета СММ ОБСЕ, захватчики под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск заминировали территорию.