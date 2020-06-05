Не надо спекулировать, - Аваков об упреках по поводу расследования гибели 5-летнего Тлявова

5 июня, 2020, 11:28

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что один из убийц 5-летнего Кирилла Тлявова находится за решеткой

Об этом он сказал, отвечая на вопрос народного депутата от "Голоса" Инны Совсун по поводу расследования убийства, передает Еспресо.TV.

"Родители Кирилла Тлявова так и не получили наказания тех людей, которые убили их сына. Я хочу, чтобы вы с этой трибуны извинились", - сказала Совсун.

Аваков сказал, что не будет делать то, что просит Совсун.

"Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен, когда сказали, что люди, которые убили Тлявова, на свободе. Это не так. Один из них - бывший сотрудник милиции, сейчас задержан и находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязанности, два месяца назад, если не ошибаюсь. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения. вчера была годовщина смерти мальчика. Полиция с той семьей всегда. И вчера тоже там были. Поэтому не надо спекулировать . Я патриот "до мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий ", - рассказал министр.

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