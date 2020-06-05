На Сумщине произошла вспышка коронавируса: за три дня - 13 больных, среди них - ребенок

Об этом сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Ситуация за эти несколько дней обострилась в с. Горобовка. В течение 3 суток выявлено 13 больных, из них один ребенок", - сказал Збаражский.

Источником заражения считают женщину, у которой заболевание обнаружили 29 мая, поскольку пациентка занималась торговлей.

Лабораторный центр направил в комиссию ТЭБ и ЧС Белопольского района обращение о введении в селе адаптивного карантина. В лабцентре ожидают, что жители села будут придерживаться самоизоляции, а въезды и выезды из населенного пункта будут закрыты.

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