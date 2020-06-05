На Ривненщине обнаружили 35 новых случаев заражения коронавирусом

5 июня, 2020, 08:35

4 июня в Ривненской области обнаружили 35 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

В том числе 6 случаев обнаружили в областном центре. Также коронавирус диагностировали у 11 жителей города Вараш.

Возраст больных от 3 до 70 лет.

"Таким образом в Ривенской области сейчас имеем 1961 случай заболевания коронавирусом", - сообщил Коваль.

Кроме того, поборол болезнь в 1031 житель области. В четверг выздоровели еще 19 человек с Ривненского, Заричненского районов и Ривного.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 40 человек.

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