Минкульт выбрал кандидата на должность языкового омбудсмена
5 июня, 2020, 15:10
Львовянин Литинский - председатель ОО "Незалежні" и активист движения "Мова об’єднує".
Министерство культуры определило свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка. Это общественный активист Святослав Литинский.
Об этом сообщила пресс служба МКИП.
По результатам собеседования с кандидатам победителем отбора стал Литинский Святослав Владимирович.
Комиссией рекомендовано представить на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру Латинского С.В. на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
Львовянин Литинский - председатель ОО "Незалежні" и активист движения "Мова об’єднує".
Он известен активной позицией по защиту государственного языка и на украинизацию всех сфер общественной жизни. В сентябре 2019 года Литинский неудачно судился в офис президента, чтобы перевели на украинский выступление президента Зеленского, а в 2015 году выиграл подобный суд в отношении министра Авакова.
- Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение правительством.
- 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
- Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.
- Татьяна Монахова стала уполномоченным по защите государственного языка 27 ноября.
- 24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- 7 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление.