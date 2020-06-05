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Espreso.tvОбществоМинкульт выбрал кандидата на должность языкового омбудсмена

Минкульт выбрал кандидата на должность языкового омбудсмена


фото: zik
Министерство культуры определило свою кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка. Это общественный активист Святослав Литинский.

Об этом сообщила пресс служба МКИП.

По результатам собеседования с кандидатам победителем отбора стал Литинский Святослав Владимирович.

Комиссией рекомендовано представить на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру Латинского С.В. на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Львовянин Литинский - председатель ОО "Незалежні" и активист движения "Мова об’єднує".
Он известен активной позицией по защиту государственного языка и на украинизацию всех сфер общественной жизни. В сентябре 2019 года Литинский неудачно судился в офис президента, чтобы перевели на украинский выступление президента Зеленского, а в 2015 году выиграл подобный суд в отношении министра Авакова.

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