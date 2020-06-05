Меркель в беседе с Зеленским поддержала изменения в работе Трехсторонней контактной группы в Минске

5 июня, 2020, 17:44

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходами к мирному урегулированию.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок "нормандскому формату", - отметил Зеленский.

Лидеры Украины и Германии сделали акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита "нормандского формата" в декабре 2019 года.

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - отметил Зеленский.

Украинская сторона подтвердила настроенность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе - Германией и Францией.

"Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной", - отмечается в сообщении.

Зеленский сообщил Меркель о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе, указав на проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров Украины.

Президент Украины также поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ в отношении невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили также ряд вопросов украинской-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.