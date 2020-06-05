Медреформа: в рамках соглашения с МВФ изменят систему финансирования медицины, - Степанов

5 июня, 2020, 08:19

Главными изменениями медицинской реформы в Украине будет пересмотр финансирования здравоохранения

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНИАН.

"Я считаю, что у нас не было никакой реформы (здравоохранения, - ред.). Был такой эксперимент Супрун. Это было. А реформирования медицины у нас не было. Потому что у нас есть четкие признаки реформы медицины, так как мы , все украинцы, видим, как оно должно быть. должна быть качественная доступная медицина", - сказал Степанов.

Министр пояснил, что в рамках меморандума с МВФ будет изменена система финансирования медицины, поскольку введение реформы показало немало именно финансовых проблем.

"Что касается меморандума с МВФ. Речь идет исключительно об изменении финансирования, реформу финансирования здравоохранения. Я считаю, что сам процесс финансирования может происходить через Национальную службу здоровья так, как он происходит сейчас. Но по четким критериям, по признакам, которые не могут уничтожать медицину", - сказал Степанов.

Министр также ответил, требует ли МВФ от Украины продления реформирования второго звена вторичной помощи и специализированной медпомощи.

"Я считаю, что реформирование медицины мы сами от себя требуем. Медицина не может существовать в том виде, в котором она существует. У нас не существует на сегодня системы здравоохранения. У нас остались обломки советской системы, затем какие-то несбыточные мечты будущего , какие-то эксперименты ", - пояснил Степанов.