Ляшко заявил, что пойдет в Раду по округу погибшего нардепа Давыденко
5 июня, 2020, 15:39
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что будет участвовать в выборах в парламент на 208 округе, где победил погибший нардеп Валерий Давыденко
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Бабель .
Ляшко напомнил, что в 2012 году победил в этом округе.
"Это был один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе мои избиратели дважды избирали Давыденко... У нас там очень мощная поддержка, и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим... Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - заявил Ляшко.
По мнению политика, все люди хотят, чтобы он был в парламенте, поскольку "Рада без Ляшко - как село без церкви".
- Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила выборы народного депутата в 208-м округе на Черниговщине, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.