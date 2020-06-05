Ляшко заявил, что пойдет в Раду по округу погибшего нардепа Давыденко

5 июня, 2020, 15:39

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Бабель .

Ляшко напомнил, что в 2012 году победил в этом округе.

"Это был один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе мои избиратели дважды избирали Давыденко... У нас там очень мощная поддержка, и за меня голосовали на президентских и на парламентских выборах, поэтому мы этот округ никому не отдадим... Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - заявил Ляшко.

По мнению политика, все люди хотят, чтобы он был в парламенте, поскольку "Рада без Ляшко - как село без церкви".