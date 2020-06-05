Курс валют: евро вплотную приблизилось к отметке 30

5 июня, 2020, 10:25

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 2 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,70 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,9975 гривни за евро. По состоянию на 4 июня курс был 29,96 гривни.