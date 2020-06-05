Курс валют: евро вплотную приблизилось к отметке 30
5 июня, 2020, 10:25
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 5 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 2 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,70 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,9975 гривни за евро. По состоянию на 4 июня курс был 29,96 гривни.
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