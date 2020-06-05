 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКурс валют: евро вплотную приблизилось к отметке 30

Курс валют: евро вплотную приблизилось к отметке 30


фото: reuters
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 5 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 2 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,70 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,9975 гривни за евро. По состоянию на 4 июня курс был 29,96 гривни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать