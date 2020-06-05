Криклий лично проехался в поезде, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Видео

5 июня, 2020, 13:03

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проехался поездом Киев-Мариуполь, чтобы лично проверить, как выполняются рекомендации МЗ

Соответствующее видео Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поезд Киев-Мариуполь - приветливые проводники, дезинфекция в вагонах. Чай и кофе не продаются в связи с карантином", - написал министр.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов по Украине.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, Укрзализныця продает билеты на 50% мест в вагонах, постоянно проводит дезинфекцию и уборку в поездах, а также временно не продает продукты питания

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