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Espreso.tvОбществоКриклий лично проехался в поезде, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Видео

Криклий лично проехался в поезде, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Видео


фото: reuters
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проехался поездом Киев-Мариуполь, чтобы лично проверить, как выполняются рекомендации МЗ

Соответствующее видео Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поезд Киев-Мариуполь - приветливые проводники, дезинфекция в вагонах. Чай и кофе не продаются в связи с карантином", - написал министр.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов по Украине.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, Укрзализныця продает билеты на 50% мест в вагонах, постоянно проводит дезинфекцию и уборку в поездах, а также временно не продает продукты питания

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