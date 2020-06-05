Криклий лично проехался в поезде, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Видео
5 июня, 2020, 13:03
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проехался поездом Киев-Мариуполь, чтобы лично проверить, как выполняются рекомендации МЗ
Соответствующее видео Криклий опубликовал в своем Telegram-канале.
"Поезд Киев-Мариуполь - приветливые проводники, дезинфекция в вагонах. Чай и кофе не продаются в связи с карантином", - написал министр.
Напомним, "Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение пассажирских поездов по Украине.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, Укрзализныця продает билеты на 50% мест в вагонах, постоянно проводит дезинфекцию и уборку в поездах, а также временно не продает продукты питания
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