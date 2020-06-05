Композитора Мирослава Скорика похоронили во Львове на Лычаковском кладбище

5 июня, 2020, 20:02

Украинского композитора, Героя Украины, 82-летнего Мирослава Скорика, похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 5 июня

Об этом сообщает Радио Свобода.

Молебен и прощание с художником состоялись в соборе святого Юра. После родные и друзья провели Мирослава Скорика в последний путь.

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"Мирослав Скорик много сделал для искусства, для оперного искусства, понимал основу жизни человека, имел понимание своей нации и культуры. Он всегда был на высоком подъеме. Я много лет работал с ним", - рассказал бывший директор Львовского оперного театра Тадей Эдер.

Справка: Мирослав Скорик родился во Львове 13 июля 1938 года. В 1948 году семья Скориков была вывезена в Сибирь из-за связи брата с ОУН и УПА. В 1953 году Мирослав Скорик стал студентом консерватории во Львове. Долгое время возглавлял Союз композиторов Украины, много гастролировал.

Мирослав Скорик - автор музыки к более 40 фильмов, среди которых, в частности, "Тени забытых предков" Параджанова, многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей", которую финансово поддержал Иоанн Павел II. "Мелодию" Скорика называют украинским символом.

Провели Маэстро во Львове аплодисментами.

Напомним, украинский композитор, народный артист Мирослав Скорик умер в понедельник, 1 июня.

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