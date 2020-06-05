Княжицкий инициировал отчет Нацполиции, ГБР и СБУ по вопросу давления на учреждения культуры

5 июня, 2020, 18:40

Незаконные силовые действия ГБР в музее Гончара, давление на центр Довженко со стороны СБУ, ситуация вокруг Одесского художественного музея и другие факты создают катастрофическую ситуацию в украинской культуре и требуют немедленного вмешательства

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий после заседания комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Сообщает журналист Еспресо.TV .

В пятницу, 5 июня, на заседании гуманитарного комитета рассмотрели инициированное Николаем Княжицким заявление о давлении на культурные институты и уничтожении культурной сферы Украины.

"По инициативе "Европейской Солидарности" мы приглашаем руководство Национальной полиции ГБР и СБУ для того, чтобы они объяснили, каким образом и почему так нарушался закон, когда, как они говорят, велись следственные действия, а с нашей точки зрения, абсолютно безосновательно осуществлялось давление на представителей культуры. Поэтому следующее заседание будет посвящено тому, что происходило в музее Гончара, что происходило в центре Довженко, и мы очень серьезно об этом поговорим", - отметил Княжицкий.

По словам Княжицкого, отдельно на комитете рассмотрят вопрос о бездеятельности Кабмина в создании Секретариата уполномоченного по вопросам языка.

"Почему такое отношение государства к украинской культуре? Для власти культура не является ценностью. Для них не является ценностью украинский язык, поэтому они не создадут Секретариат уполномоченного. Они не знают, кто такой Иван Гончар, поэтому они могут фактически осквернять помещения этого музея. То, что Козленко, который фактически построил Центр Довженко, сделал его самым киноархивом, сам является известным писателем, сейчас испытывает притеснения, а этот архив может оказаться на улице. Им безразлично. И такое равнодушие больше всего нас беспокоит, конечно", - отметил Княжицкий.

Напомним, что в конце мая председатель киноархива Довженко Центра Иван Козленко заявил о неплатежеспособности центра из-за отсутствия госфинансирования. В тот же день оперативно в Довженко-центр пришло СБУ с обысками.

Несколькими днями ранее спецназ ГБР ворвался в музей Гончара якобы вручить повестку Петру Порошенко, которого в это время там не было. А через несколько дней ГБР арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.