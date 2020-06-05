Хакеры из Китая и Ирана атаковали предвыборные штабы Трампа и Байдена

5 июня, 2020, 10:16

Хакеры из Ирана и Китая пытались взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его вероятного соперника на выборах Джо Байдена

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли.

По его словам, у хакеров могли быть связи с властью своих стран.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, который только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", - отметил Хантли.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG - Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020

Он добавил, что Google сообщил об этих случаях пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, а также сотрудников правоохранительных органов.

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Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.

Согласно последним опросам, электоральное преимущество демократа перед президентом Трампом составляет до 10%.