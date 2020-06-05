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Espreso.tvОбществоХакеры из Китая и Ирана атаковали предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана атаковали предвыборные штабы Трампа и Байдена


фото: ukrinform
Хакеры из Ирана и Китая пытались взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его вероятного соперника на выборах Джо Байдена

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли.

По его словам, у хакеров могли быть связи с властью своих стран.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, который только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", - отметил Хантли.

Он добавил, что Google сообщил об этих случаях пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, а также сотрудников правоохранительных органов.

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Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Кандидатуру Байдена должны утвердить на съезде Демпартии 17 августа.

Согласно последним опросам, электоральное преимущество демократа перед президентом Трампом составляет до 10%.

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