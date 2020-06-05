КГГА ответила на заявление МОН о незаконности отмены государственной итоговой аттестации в школах Киева

5 июня, 2020, 19:51

В Киевской городской государственной администрации настаивают, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Киеве они имеют право принять решение об отмене государственной итоговой аттестации для учащихся 11-х классов

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

"Мы уверены, что предоставление возможности выбора - сдавать или не сдавать ВНО в этом году ученикам 11 классов - это дополнительная мера безопасности, которая позволит ограничить контакты с потенциальными носителями болезни. Именно поэтому столичный Департамент образования все делает правильно - мы заботимся о здоровье наших юных киевлян и их родных. Мы имеем право принимать такое решение как город, в котором действует чрезвычайная ситуация. Поэтому упреки МОН о якобы незаконности не имеют оснований", - заявил Мондриевский.

Отмечается, что ранее Департамент образования и науки издал приказ, которым позволяет выпускникам 11 классов в столице не сдавать итоговые ГИА/ВНО в этом году.

Напомним, Департамент образования и науки Киева обнародовал приказ, в котором предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования ..

В то же время в приказе уточняется, что для поступления в высшие учебные заведения обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО).

Впоследствии МОН заявил, что приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации не является действующим и не подлежащим исполнению.

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