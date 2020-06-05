Карантин: из Мьянмы вылетели 14 украинцев

5 июня, 2020, 14:38

На борту самолета итальянской авиакомпании из Мьянмы вылетели 14 украинцев, которые "застряли" в этой стране в связи с карантином, введенным из-за COVID-19

Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в Таиланде.

"Сегодня наконец возвращаются домой 14 граждан Украины, которые "застряли" в Республике Союз Мьянма в связи с карантинными мероприятиями, внедренными странами с целью борьбы с COVID-19 ... В 12.55 из аэропорта г. Янгон улетел самолет итальянской авиакомпании "Neos Airlines" с нашими гражданами на борту", - говорится в сообщении.

Этот специальный коммерческий рейс был организован Министерством иностранных дел Италии. Посольство Украины в Королевстве Таиланд оперативно разработало с Посольством Италии в Мьянме возможность посадки на спецрейс граждан Украины, а с Генеральным консульством Украины в Милане - получение разрешения итальянских властей на пересечение гражданами Украины государственной границы с целью транзита.

"Впереди у наших соотечественников очень сложный путь по маршруту Янгон-Милан-Минск-Украина. Это два перелета, 17-часовая пересадка, ночь в аэропорту м.Милан, переход через белорусско-украинскую границу и дорога через территорию Украины домой", - отметили в посольстве.

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