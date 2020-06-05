Карантин на Львовщине продлили до 12 июня из-за высокие показатели заболеваемости Covid-19

5 июня, 2020, 16:29

Карантин во Львовской области продолжили до 12 июня из-за ситуации с заболеваемостью Covid-19, не способствует ослаблению карантинных мероприятий

Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить жесткий карантин на Львовщине до 12 июня.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что за последнюю неделю выросло количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

"У нас заполняемость мест - почти 23%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову - 32,1, по области - 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области", - сообщил Чемерис.

Сообщается, что Львовская область не входит в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов из Львова составляет львиную долю всех инфицированных.

Кроме того, в области позволили перевозки на легковых авто до пяти человек с учетом водителя.

Напомним, ранее карантин во Львовской области продлили до 5 июня из-за ситуации с заболеваемостью Covid-19, которая не способствует ослаблению карантинных мероприятий.

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