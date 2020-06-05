Как Зеленский боролся с коронавирусом: из благотворительного фонда при ОПУ бесследно исчезли миллионы гривен, - расследование

5 июня, 2020, 22:21

Через благотворительный фонд, который собирал средства от большого бизнеса на борьбу с коронавирусом, аффилированный с Офисом президента и лично главой государства Владимиром Зеленским, пропали миллионы гривен

Об этом говорится в программе Watchdogs.Расследование на телеканале "Прямой".

Так, через фонд "Корпорация монстров" прошло 362 млн грн. Сколько денег зашло на "Прайм", который сменил "Корпорацию монстров" - просто неизвестно. Ни "Прайм", ни Офис президента не отчитывались о потраченных средствах. Все что есть - небольшая презентация, которую опубликовали на Facebook.

Так, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал лишь пост от 5 мая, когда сбор средств уже вроде был закончен. По данным Кирилла Тимошенко всего два благотворительных фондах собрали и потратили 374 миллиона гривен.

С цифрами оказался полный беспорядок. Через счета "Корпорации монстров" по президентскому проекту прошло 362 миллиона гривен. Офис президента утверждает, что всего через оба благотворительные фонды они закупили помощи на 374 миллиона гривен. То есть по заявлениям Кирилла Тимошенко выходит, что "Прайм" приложился где-то, округленно, 12 миллионами гривен.

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Известно, что только в компании "Водафон" "Прайму" перечислили 26 миллионов в апреле. Так что если даже взять предыдущие наши расчеты и презентацию Кирилла Тимошенко, то открытым остается вопрос по меньшей мере еще о 14 миллионах.

Но он не единственный перечислял "Прайму" деньги.

Адрес фонда "Прайм" оказался фейковым, а один из указанных телефонов вообще "вне зоны". Дозвониться удалось по второму номеру. Ответил сам глава фонда - российский бизнесмен Борис Баум

"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявил он.

То есть, 28 миллионов точно заходили на счета "Прайма". Но вспомним, что говорили представители ОПУ... Кирилл Тимошенко упоминал только про 12 миллионов. И тут два варианта - кто-то из сторон или говорит неправду или скрывает реальную информацию.

Так сколько денег и от кого зашли в фонд и как их потратили? Такие простые вопросы мы прописали и в официальном запросе к руководителю "Прайма" по его просьбе. И вот - встречаем господина Баума на выходе из Офиса президента.

Две недели так и не хватило ни Офису президента, ни Бауму, чтобы ответить на наш запрос. Ни обещаний, ни извинений - прекрасный лозунг Зеленой команды для вот таких историй. Но, отсутствие ответа - это тоже ответ.

Но главное, что было выяснено этим расследованием. Спасение страны именем президента и сбор денег с бизнеса - это большая фикция, завернутая в яркую пиар-обложку.

Сюжет - Watchdogs.Розслидування:

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