Гибель нардепа Давыденко ЦИК назначила довыборы на его округе на 25 октября
Об этом сообщает пресс служба ЦИК.
Соответствующее решение ЦИК приняла 5 июня на заседании.
"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область) на воскресенье, 25 октября", - говорится в постановлении.
Избирательный процесс начнется сразу после опубликования постановления о назначении выборов при наличии средств.
"При рассмотрении вопроса о назначении выборов ЦИК столкнулась с определенными сложностями. Главное - это отсутствие бюджетных ассигнований для организации, подготовки и проведения выборов ... Мы много дискутировали и сошлись во мнении, что оптимально будет воспользоваться практикой, которую уже использовала ЦИК, - закон позволяет разводить во времени вопрос назначения выборов и вопросы опубликования проекта соответствующего постановления, после которого уже начинается избирательный процесс...", - отметила член комиссии Кармазь.
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