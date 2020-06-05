Госавиаслужба выдвинула новые требования для возобновления полетов и поведения в аэропортах
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Среди основных требований следующие: доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала; должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки; в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей; должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка", - говорится в сообщении.
Кроме того, в авиаслужбами отмечают, что все присутствующие в аэропорту должны носить защитные маски, а персонал также должен быть в перчатках.
"Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал. Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов", - добавили в ведомстве.
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