Госавиаслужба выдвинула новые требования для возобновления полетов и поведения в аэропортах

5 июня, 2020, 15:45

Государственная авиационная служба Украины обнародовала решение по безопасности полетов и мерам противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Среди основных требований следующие: доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала; должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки; в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей; должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в авиаслужбами отмечают, что все присутствующие в аэропорту должны носить защитные маски, а персонал также должен быть в перчатках.

"Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал. Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов", - добавили в ведомстве.