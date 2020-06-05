Глава агрокомитета Рады Сольский объяснил необходимость создания Минагро

5 июня, 2020, 09:18

Отдельное министерство сельского хозяйства имеет продвигать отечественную аграрную продукцию на внешние рынки, считает Николай Сольский, председатель аграрного комитета Верховной Рады

Такое заявление он сделал в программе "Агро Экспресс" на телеканале Еспресо.

По его словам, бизнес не может выходить на внешние рынки самостоятельно, поэтому депутаты считают необходимым создать аграрное министерство.

"Это межправительственные переговоры, унификация какого-то законодательства, каких-то правил", - пояснил глава профильного комитета.

По его словам, в нынешних условиях трудно отстаивать интересы украинского агробизнеса на зарубежных рынках.