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Espreso.tvЭкономикаГлава агрокомитета Рады Сольский объяснил необходимость создания Минагро

Глава агрокомитета Рады Сольский объяснил необходимость создания Минагро


фото: rbc.ua
Отдельное министерство сельского хозяйства имеет продвигать отечественную аграрную продукцию на внешние рынки, считает Николай Сольский, председатель аграрного комитета Верховной Рады

Такое заявление он сделал в программе "Агро Экспресс" на телеканале Еспресо.

По его словам, бизнес не может выходить на внешние рынки самостоятельно, поэтому депутаты считают необходимым создать аграрное министерство.

"Это межправительственные переговоры, унификация какого-то законодательства, каких-то правил", - пояснил глава профильного комитета.

По его словам, в нынешних условиях трудно отстаивать интересы украинского агробизнеса на зарубежных рынках.

  • Кабмин 2 сентября 2019 г. присоединил Минагрополитики к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приняв постановление №829.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил об идее выделить отдельное министерство аграрного направления, передает "Интерфакс-Украина".

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