Глава агрокомитета Рады Сольский объяснил необходимость создания Минагро
Такое заявление он сделал в программе "Агро Экспресс" на телеканале Еспресо.
По его словам, бизнес не может выходить на внешние рынки самостоятельно, поэтому депутаты считают необходимым создать аграрное министерство.
"Это межправительственные переговоры, унификация какого-то законодательства, каких-то правил", - пояснил глава профильного комитета.
По его словам, в нынешних условиях трудно отстаивать интересы украинского агробизнеса на зарубежных рынках.
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Кабмин 2 сентября 2019 г. присоединил Минагрополитики к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приняв постановление №829.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил об идее выделить отдельное министерство аграрного направления, передает "Интерфакс-Украина".