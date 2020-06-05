Футболист "Ливерпуля" близок к трансферу в "Лестер"

5 июня, 2020, 19:50

Английский "Лестер" близок к подписанию 32-летнего полузащитника "Ливерпуля" Лаллана

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс уже общался с полузащитником относительно возможного перехода. Футболист может перейти в "Лестер" на правах свободного агента.

Контракт Лаллана с "Ливерпулем" рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Лаллана провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 9,5 млн евро.

Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020