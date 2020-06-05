 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Ливерпуля" близок к трансферу в "Лестер"

Футболист "Ливерпуля" близок к трансферу в "Лестер"


фото: Getty Images
Английский "Лестер" близок к подписанию 32-летнего полузащитника "Ливерпуля" Лаллана

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс уже общался с полузащитником относительно возможного перехода. Футболист может перейти в "Лестер" на правах свободного агента.

Контракт Лаллана с "Ливерпулем" рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне Лаллана провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость хавбека составляет 9,5 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать