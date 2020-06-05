 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДожди и +30°С: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде на выходных

Дожди и +30°С: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде на выходных

В субботу, 6 июня, столбики термометров поднимутся до +29°С, а 7 июня до +30°С

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Tеlеgram .

"В субботу столбики термометров поднимутся в течение дня до +24...+29°С. Свежее будет на Западе Украины и в Житомирской области, ожидается +18...+23°С", - отметила синоптик.

Температура воздуха даже ночью уже будет постепенно повышаться, предполагается +12...+16°С.

Ветер преимущественно южный, умеренный.

Дожди и грозы завтра, 6 июня, ожидаются на севере, локально в Центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет.

"7 июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут лишь в западной части, а преимущественно в Украине будет сухо", - отметила Диденко.

В воскресенье уже жарко, +25...+30°С, на Западе +21...+24°С.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой, +25°С, на Зеленое воскресенье - без осадков, +27°С.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать