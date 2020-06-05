Дожди и +30°С: синоптик Наталья Диденко сообщила о погоде на выходных

5 июня, 2020, 16:01

В субботу, 6 июня, столбики термометров поднимутся до +29°С, а 7 июня до +30°С

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Tеlеgram .

"В субботу столбики термометров поднимутся в течение дня до +24...+29°С. Свежее будет на Западе Украины и в Житомирской области, ожидается +18...+23°С", - отметила синоптик.

Температура воздуха даже ночью уже будет постепенно повышаться, предполагается +12...+16°С.

Ветер преимущественно южный, умеренный.

Дожди и грозы завтра, 6 июня, ожидаются на севере, локально в Центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет.

"7 июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут лишь в западной части, а преимущественно в Украине будет сухо", - отметила Диденко.

В воскресенье уже жарко, +25...+30°С, на Западе +21...+24°С.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой, +25°С, на Зеленое воскресенье - без осадков, +27°С.

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