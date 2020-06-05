До 25 июня средства защиты от COVID-19 будут доставлены в места проведения ВНО, - МОН
Об этом и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы. До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в местах проведения", - сообщила Мандзий .
В МОН отметили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты от коронавируса в областных государственных администраций, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов.
Пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного профессионального испытания обеспечат:
- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков;
- бесконтактными термометрами (пирометрами)
- дезинфицирующими средствами для рук;
- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей;
- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.
- Напомним, в МОН сообщили, что во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования - антисептиками и дезинфекторами.
- Участникам ВНО необходимо взять справку от врача, если его обычная температура тела превышает показатель в 37,2 .
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