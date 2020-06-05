До 25 июня средства защиты от COVID-19 будут доставлены в места проведения ВНО, - МОН

5 июня, 2020, 16:58

В МОН сообщили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты от коронавируса в областных государственных администраций, а затем к месту проведения ВНО

Об этом и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы. До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в местах проведения", - сообщила Мандзий .

В МОН отметили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты от коронавируса в областных государственных администраций, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов.

Пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного профессионального испытания обеспечат:

- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков;

- бесконтактными термометрами (пирометрами)

- дезинфицирующими средствами для рук;

- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей;

- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Напомним, в МОН сообщили, что во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования - антисептиками и дезинфекторами.

Участникам ВНО необходимо взять справку от врача, если его обычная температура тела превышает показатель в 37,2 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb