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Espreso.tvОбществоДо 25 июня средства защиты от COVID-19 будут доставлены в места проведения ВНО, - МОН

До 25 июня средства защиты от COVID-19 будут доставлены в места проведения ВНО, - МОН


фото: reuters
В МОН сообщили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты от коронавируса в областных государственных администраций, а затем к месту проведения ВНО

Об этом и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВИ и ЕФВВ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы. До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в местах проведения", - сообщила Мандзий .

В МОН отметили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты от коронавируса в областных государственных администраций, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов.

Пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного профессионального испытания обеспечат:

- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков;

- бесконтактными термометрами (пирометрами)

- дезинфицирующими средствами для рук;

- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей;

- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

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