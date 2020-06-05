COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 553 новых случая

5 июня, 2020, 08:52

По состоянию на 9:00 пятницы, 5 июня 2020 г., в Украине насчитывалось 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За сутки зафиксировано 553 новых случая.

С начала эпидемии 762 (+15 за сутки) пациентов умерли, 11372 (+330 сутки) выздоровели.

Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1093 случая;

Волынская область - 1008 случаев;

Днепропетровская область - 960 случаев;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 855 случаев;

Закарпатская область - 1280 случаев;

Запорожская область - 477 случаев;

Ивано-Франковская область - 1507 случаев;

Кировоградская область - 538 случаев;

г. Киев - 3292 случая;

Киевская область - 1711 случаев;

Львовская область - 1988 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 970 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ривненская область - 1962 случая;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 1233 случая;

Харьковская область - 1196 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 501 случай;

Черновицкая область - 3519 случаев;

Черкасская область - 432 случая;

Черниговская область - 250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщения о подозрении на COVID-19.

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