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Espreso.tvОбществоCOVID-19: в Украине за сутки обнаружили 553 новых случая

COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 553 новых случая

По состоянию на 9:00 пятницы, 5 июня 2020 г., в Украине насчитывалось 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО.

За сутки зафиксировано 553 новых случая.

С начала эпидемии 762 (+15 за сутки) пациентов умерли, 11372 (+330 сутки) выздоровели.

Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
г. Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 63343 сообщения о подозрении на COVID-19.
 

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