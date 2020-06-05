Чисора хочет драться с Усиком в Саудовской Аравии

5 июня, 2020, 18:17

Бой Александр Усик - Дерек Чисора могут перенести из Великобритании в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает BoxingScene.

Сопернику украинца нравится идея драться в Саудовской Аравии.

"Сначала я думал, что Саудовская Аравия - это не очень круто. Но я там был во время боя Джошуа - Руис и это невероятно. Возможно, пару лет назад там была другая ситуация, но сейчас они открыты для всех. Все прошло отлично, я чувствовал себя в безопасности. Слышал, они строят новую арену, которую назовут Мекка бокса. Каждый хочет получать больше денег, а Саудовская Аравия готова платить больше за бокс. Думаю, стоит чаще проводить бои там", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.