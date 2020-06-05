Чисора хочет драться с Усиком в Саудовской Аравии
5 июня, 2020, 18:17
Бой Александр Усик - Дерек Чисора могут перенести из Великобритании в Саудовскую Аравию
Об этом сообщает BoxingScene.
Сопернику украинца нравится идея драться в Саудовской Аравии.
"Сначала я думал, что Саудовская Аравия - это не очень круто. Но я там был во время боя Джошуа - Руис и это невероятно. Возможно, пару лет назад там была другая ситуация, но сейчас они открыты для всех. Все прошло отлично, я чувствовал себя в безопасности. Слышал, они строят новую арену, которую назовут Мекка бокса. Каждый хочет получать больше денег, а Саудовская Аравия готова платить больше за бокс. Думаю, стоит чаще проводить бои там", - сказал Чисора.
Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.
- Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком, если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.