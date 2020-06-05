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Espreso.tvОбществоБили и мужчин и женщин: в Украине с начала года зафиксировали 30 нападений на журналистов, - НСЖУ

Били и мужчин и женщин: в Украине с начала года зафиксировали 30 нападений на журналистов, - НСЖУ

В мае Нацсоюз журналистов Украины зафиксировал четыре инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ, всего за 5 месяцев 2020 года зафиксированы 30 инцидентов с применением силы в отношении журналистов

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими общественными организациями, сообщает НСЖУ.

"Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина. Всего за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.
Один инцидент избиения произошел в мае с участием силовиков. Так, 26 мая журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба пострадала во время штурма сотрудниками Государственного бюро расследований музея Ивана Гончара. "Во время того, как представители ГБР выломали двери в музей, они стали всех вытеснять и началась потасовка. Меня зажали два представителя ГБР в амуниции. Так, что не было чем дышать. И локтями несколько раз ударили меня в грудь и живот", - рассказала пострадавшая.

Значительные телесные повреждения были нанесены журналисту издания "Информбюро" (Харьков) Никите Кнышу. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с места происшествия и свой комментарий. На видео видно на лице следы жестокого избиения. Журналист решил провести съемку о нарушении карантина - бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро "Научная", где любит проводить свободное время "золотая молодежь". Назвался журналистом и ставил молодежи вопрос о нарушении ими карантина. После съемки сюжета журналист вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Через считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Уже по факту нападения Кныш вызвал полицию для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

В Запорожье, 7 мая, на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился агрессивный мужчина. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Оператор с национального телеканала "112 Украина" вынужден был применить баллончик с газом, чтобы защитить коллег. Полицию журналисты не вызывали, но передали видео нападения в пресс-службу областного полицейского ведомства.

Во Львове, как сообщает НСЖУ, на журналистов канала "Первый западный" набросились в парикмахерской - снова из-за съемки о работе в карантинных условиях. Работники заведения требовали от журналистов уйти, дергали за одежду и выталкивали.

НСЖУ отмечают, что высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным и делает профессию журналиста опасной и на национальном, и на региональном уровнях.

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