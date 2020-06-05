Били и мужчин и женщин: в Украине с начала года зафиксировали 30 нападений на журналистов, - НСЖУ

5 июня, 2020, 15:31

В мае Нацсоюз журналистов Украины зафиксировал четыре инцидента физической агрессии в отношении работников СМИ, всего за 5 месяцев 2020 года зафиксированы 30 инцидентов с применением силы в отношении журналистов

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими общественными организациями, сообщает НСЖУ.

"Три из них связаны со съемками по соблюдению карантина. Всего за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.

Один инцидент избиения произошел в мае с участием силовиков. Так, 26 мая журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба пострадала во время штурма сотрудниками Государственного бюро расследований музея Ивана Гончара. "Во время того, как представители ГБР выломали двери в музей, они стали всех вытеснять и началась потасовка. Меня зажали два представителя ГБР в амуниции. Так, что не было чем дышать. И локтями несколько раз ударили меня в грудь и живот", - рассказала пострадавшая.