Билл Гейтс ответил сторонникам теории заговора о "чипах" в вакцине от коронавируса

5 июня, 2020, 11:21

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о том, что при вакцинации от COVID-19 он якобы хочет вживить микрочипы всем жителям Земли

По его словам, его беспокоит существование сумасшедших идей, поскольку из-за них массовая вакцинация от коронавируса и, соответственно, формирование группового иммунитета могут оказаться под угрозой, сообщает BBC .

В результате чего коронавирус "продолжит убивать людей".

"Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да - это приводит к разжиганию розни между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого безумия", - сказал он.

Билл Гейтс объяснил, что его предложение регистрировать вакцинированных людей не имеет целью чипирование, а связано с тем, чтобы защитить детей.

Согласно конспирологической теории, распространенной среди ряда определенного рода пользователей соцсетей и некоторых православных священников Московского патриархата, филантроп Билл Гейтс якобы собирается поработить человечество, вживив чипы при вакцинации от коронавируса. При этом сторонники теории заговора считают, что COVID-19 - дело рук миллиардера.