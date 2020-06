Более миллиона человек подписали петицию за отставку генерального директора ВОЗ

5 июня, 2020, 19:27

Из-за рекомендации ВОЗ лечить коронавирус гидроксихлорохином, основанной на исследовании компании Surgisphere, в мире массово подписывают петицию об отставке главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса

Об этом сообщает The Guardian.

Малоизвестная компания Surgisphere, предоставила сомнительную базу данных для исследований гидроксихлорохина в престижных медицинских журналах Lancet и New England Journal of Medicine.

По словам журналистов, ВОЗ и ряд национальных правительств изменили свою политику и методы лечения COVID-19 на основе некорректных данных от малоизвестной американской аналитической компании в области здравоохранения, что также ставит под сомнение целостность ключевых исследований, опубликованных в некоторых странах мира.

Журналисты Guardian обнаружили, что в компании Surgisphere, которая предоставила информацию о пользе гидроксихлорохина работает писательница-фантаст и порномодель. Эти работники предоставили данные якобы многочисленных исследований COVID-19 в соавторстве с ее главным исполнительным директором, но пока не смогли адекватно объяснить источник информации или методологию исследований.

Данные, которые, как утверждает компания, были законно получены из более чем тысячи больниц по всему миру, легли в основу научных статей, которые привели к изменениям в политике лечения COVID-19 в странах Латинской Америки. Это также повлияло на решение ВОЗ и научно-исследовательских институтов по всему миру остановить испытания спорного препарата на основе гидроксихлорохина. В среду ВОЗ объявила, что эти испытания будут возобновлены.

Два ведущих мировых медицинских журнала - Lancet и New England Journal of Medicine - опубликовали исследования, основанные на данных Surgisphere. Соавтором исследований был главный исполнительный директор фирмы Сапанов Десаи.

Поздно во вторник 2 июня, после того, как The Lancet обратился к Guardian, издание опубликовало "обеспокоенность" по поводу своего опубликованного исследования. Медицинский журнал New England Journal of Medicine также выпустил аналогичное сообщение.

Независимый аудит происхождения и достоверности данных был проведен авторами, не связанными с Surgisphere, из-за "обеспокоенности по поводу надежности базы данных".

Расследование The Guardian выявило следующее:

Поиск общедоступных материалов позволяет предположить, что некоторые сотрудники Surgisphere имеют мало данных или вообще не имеют информации о которой заявляли. Сотрудник, внесенный в список научных редакторов, пожалуй, является писательницей-фантастом и фэнтезийной художницей, чей профессиональный профиль в соцсети предполагает, что писать - это ее работа на полный рабочий день. Другой работник, указанный в качестве руководителя отдела маркетинга, - это модель для взрослых и хостес мероприятий, которая также снимается в видео для мероприятий.

Компания Surgisphere утверждает, что у нее одна из крупнейших и самых быстрых в мире больничных баз данных, но она практически не представлена в Интернете. В Twitter в компании менее 170 подписчиков, и в период с октября 2017 по март 2020 года сообщений не было.

До 1 июня ссылки "контакты" на домашней странице Surgisphere, перенаправили на шаблон WordPress для сайта криптовалют.

Гендир Surgisphere Десаи был упомянут в трех медицинских исках о халатности, не связанных с базой данных компании. Десаи ранее назвал обвинения "беспочвенными".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что все этапы исследования по гидроксихлорохину будут продолжены. Сейчас более 3500 пациентов были включены в исследование в 35 странах.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета рекомендовали, что нет причин менять протокол испытания", - сказал Тедрос. "Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продление всех испытаний "Солидарности", включая гидроксихлорохин".

Эта информация не на шутку взбудоражила мировую общественность, что вместе с другими политическими факторами привело к созданию петиции на change.org адресованной ООН за отставку главы Всемирной Организации Здравоохранения. В петиции говорится: "Помогите миру вновь обрести веру в ООН и ВОЗ". Петиция уже набрала более миллиона голосов.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна разрывает отношения с ВОЗ

