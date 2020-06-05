Боевики не выпускают население из ОРДЛО, - Резников

5 июня, 2020, 22:34

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что оккупанты не пропускают на подконтрольные им территории международные организации

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам Резникова, пророссийские боевики на Донбассе никого не выпускают на подконтрольную украинскому правительству территорию. Также наемники ограничивают въезд на оккупированные территории представителей международных организаций.

Он отметил, что гуманитарные организации обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускает оккупационный режим", - пояснил Резников.

Министр подчеркнул, что украинская сторона полностью не останавливала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной необходимости.

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