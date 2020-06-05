Боевые роботы в ОРДЛО: ВСУ показали технику для борьбы с оккупантами

5 июня, 2020, 14:23

Украинские военные показали образцы боевой роботизированной техники, которые используют в борьбе с российскими оккупантами

Видео работы боевых роботов показало Радио Свобода .

Сообщается, что появилась информация об использовании на одном из участков фронта боевого самоходного комплекса, оснащенного пулеметом.

"Враг немного не понимал, что происходит, где и как, а ты их единичными подкошмариваешь, валишь. В "теплак" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то. Если ребята из РЕБом приезжают, то слышишь перехват и их кипиш", - заявил замкомбата по вооружению одной из механизированных бригад ВСУ по имени Андрей.

Отмечается, что роботизированная техника украинского производства поразила военных специалистов на передовой.

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