Боевые роботы в ОРДЛО: ВСУ показали технику для борьбы с оккупантами
Видео работы боевых роботов показало Радио Свобода .
Сообщается, что появилась информация об использовании на одном из участков фронта боевого самоходного комплекса, оснащенного пулеметом.
"Враг немного не понимал, что происходит, где и как, а ты их единичными подкошмариваешь, валишь. В "теплак" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то. Если ребята из РЕБом приезжают, то слышишь перехват и их кипиш", - заявил замкомбата по вооружению одной из механизированных бригад ВСУ по имени Андрей.
Отмечается, что роботизированная техника украинского производства поразила военных специалистов на передовой.
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