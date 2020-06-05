Беспорядки в США: генпрокурор назвал доказательства вмешательства радикальных групп

5 июня, 2020, 10:52

В федеральных правозащитных органов Соединенных Штатов есть доказательства того, что коллективы экстремистских группировок повлияли на протесты в США таким образом, чтобы мирные демонстрации превратились в массовые беспорядки

Данные о постороннее влияние на протесты озвучил главный прокурор США Уильям Барр, сообщает New York Post.

Среди других Барр назвал экстремистскую группу "Антифа", которая во время протестов, возникших после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, "преследовала свою собственную насильственную цель".

Кроме того, генпрокурор вспомнил новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя.

"У нас есть доказательные факты того, что "Антифа" и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических убеждений были втянуты в эти беспорядки... Есть группы, у которых нет конкретной идеологии, кроме анархии. Некоторые группы хотят решить гражданскую войну - среди таких движение Boogaloo... Поэтому мы имеем дело со многими различными экстремистскими организациями", - сказал Барр на пресс-конференции.

В правоохранительных органах сообщили, что в связи с беспорядками арестовали более 50 человек, сотрудничавших с радикальными группами. Генпрокурор Барр также призвал губернаторов штатов и других представителей местного самоуправления сотрудничать с полицией и Нацгвардией.

"Мы создали уже 200 совместных групп в борьбе с терроризмом по всей стране, чтобы помочь правозащитным органам обнаруживать и обвинять агитаторов, которые сеют насилие в мирные протесты на национальном уровне", - сказал он.