Zoom собирается сотрудничать с ФБР

4 июня, 2020, 15:57

Американская компания Zoom Video Communications объявила о своих намерениях сотрудничать с правоохранительными органами и ФБР

Также в компании сообщили, что сервис сквозного шифрования трафика больше не будет бесплатным, сообщает The Guardian .

По словам основателя компании Zoom Эрика Юаня, сервис сквозного шифрования звонков больше не будет предоставляться людям, которые использовали его бесплатно.

"Мы точно не будем предоставлять сервис сквозного шифрования трафика бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей", - сказал Юань.

Отметим, сервис онлайн-конференций Zoom во время пандемии резко стал популярным в мире. Только в первом квартале 2020 г. выручка выросла на 169% по сравнению с прошлым годом.