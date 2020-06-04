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Espreso.tvОбществоЗеленский выступил за отмену виз для ряда стран

Зеленский выступил за отмену виз для ряда стран


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить визы для иностранных туристов

Об этом он заявил на совещании с представителями туристической сферы, передает сайт президента.

По его словам, он поставит задачу МИД рассмотреть либерализацию визового режима для иностранных туристов.

По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что, по оценкам туроператоров, иностранный турист находится в Украине в среднем три-четыре дня и тратит $120-150.

  • Напомним, 24 мая чешские дипломатические представительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны.
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