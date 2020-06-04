Зеленский выступил за отмену виз для ряда стран

4 июня, 2020, 16:53

Об этом он заявил на совещании с представителями туристической сферы, передает сайт президента.

По его словам, он поставит задачу МИД рассмотреть либерализацию визового режима для иностранных туристов.

По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста", - отметил Зеленский.

Также сообщается, что, по оценкам туроператоров, иностранный турист находится в Украине в среднем три-четыре дня и тратит $120-150.