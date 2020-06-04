Из США в Киев возвращаются еще 253 украинца

4 июня, 2020, 08:35

Из США в Киев вылетел спецрейс с украинцами, домой вернутся еще 253 человека

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.

Самолет вылетел 4 июня.

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