Из США в Киев возвращаются еще 253 украинца
4 июня, 2020, 08:35
Из США в Киев вылетел спецрейс с украинцами, домой вернутся еще 253 человека
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.
Самолет вылетел 4 июня.
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