Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы с РФ, принадлежавшие лицам, принимавшим участие в оккупации Крыма.

Злоумышленники организовали "сеть" со структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в "тень" более 500 млн грн, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий.

Во время проведения обысков у фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы "фиктивных" предприятий, которые проводят противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 млн грн.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "ЛНР/ДНР"