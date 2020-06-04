Вывели в тень более 500 млн грн: СБУ разоблачила международную группировку отмывателей денег
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы с РФ, принадлежавшие лицам, принимавшим участие в оккупации Крыма.
Злоумышленники организовали "сеть" со структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в "тень" более 500 млн грн, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий.
Во время проведения обысков у фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы "фиктивных" предприятий, которые проводят противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 млн грн.
Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "ЛНР/ДНР"