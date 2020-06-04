Виктория Войцицкая: инвесторы в зеленую энергетику получают сверхприбыли
"Сейчас инвестиции в зеленые проекты по тарифам, которые есть в Украине, обеспечивают доходность для инвестора примерно на уровне 20-25% в евро. Это при том, что это единственная отрасль в Украине, где на уровне закона инвестору обеспечен именно доход в евро ", - сказала Войцицкая.
Она считает, что Украина "не может себе позволить такие тарифы с одной стороны, а с другой инвесторы должны немножко пересмотреть свои аппетиты". Специальные тарифы для инвесторов должны существенно снизиться, поскольку "снижение тарифов на 15-20% не решит проблемы".
Войцицкая также критикует намерения правительства пересмотреть тарифы на электроэнергию для домохозяйств. По ее мнению, если бы в Украине не было таких выплат инвесторам в зеленую энергетику, то и пересматривать тарифы для населения было бы нужно.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина как государство с высоким уровнем бедности не может себе позволить иметь самую дорогую в Европе "зеленую" энергию.
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Ассоциации производителей возобновляемой энергии призвали президента Украины Владимира Зеленского встретиться и поддержать отрасль.
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Политолог Владимир Фесенко обратил внимание, что пока зеленые энергетики обращаются к президенту, подразделение ДТЭКу, который зарабатывает на солнечной и ветровой генерации, задекларировал рост чистой прибыли на 119%, передает Gazeta.ua.