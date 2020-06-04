Виктория Войцицкая: инвесторы в зеленую энергетику получают сверхприбыли

4 июня, 2020, 08:27

Инвесторы в зеленую энергетику получают около 15-20% годовых в евро в то время, когда правительство планирует повышать тарифы для населения. Такой ситуации можно было бы избежать, заявила Виктория Войцицкая, депутат Верховной Рады прошлого созыва, в программе Energo Live на телеканале Еспресо

"Сейчас инвестиции в зеленые проекты по тарифам, которые есть в Украине, обеспечивают доходность для инвестора примерно на уровне 20-25% в евро. Это при том, что это единственная отрасль в Украине, где на уровне закона инвестору обеспечен именно доход в евро ", - сказала Войцицкая.

Она считает, что Украина "не может себе позволить такие тарифы с одной стороны, а с другой инвесторы должны немножко пересмотреть свои аппетиты". Специальные тарифы для инвесторов должны существенно снизиться, поскольку "снижение тарифов на 15-20% не решит проблемы".

Войцицкая также критикует намерения правительства пересмотреть тарифы на электроэнергию для домохозяйств. По ее мнению, если бы в Украине не было таких выплат инвесторам в зеленую энергетику, то и пересматривать тарифы для населения было бы нужно.