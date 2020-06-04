Верховный суд направил на рассмотрение КСУ представление о законности карантина

4 июня, 2020, 22:18

В Конституционный суд поступило постановление Верховного суда о законности установления ограничений на время карантина

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

право на свободу передвижения,

право покидать территорию Украины;

право на мирные собрания;

равенство прав и свобод.

Кроме того, ВС оспаривает введенные в закон о бюджете ограничения для судейских зарплат.