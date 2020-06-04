Верховный суд направил на рассмотрение КСУ представление о законности карантина
4 июня, 2020, 22:18
В Конституционный суд поступило постановление Верховного суда о законности установления ограничений на время карантина
Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.
Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:
- право на свободу передвижения,
- право покидать территорию Украины;
- право на мирные собрания;
- равенство прав и свобод.
Кроме того, ВС оспаривает введенные в закон о бюджете ограничения для судейских зарплат.