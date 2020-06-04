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Espreso.tvОбществоВерховный суд направил на рассмотрение КСУ представление о законности карантина

Верховный суд направил на рассмотрение КСУ представление о законности карантина

В Конституционный суд поступило постановление Верховного суда о законности установления ограничений на время карантина

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Пленум Верховного Суда просит КСУ проверить, не были ли нарушены:

  • право на свободу передвижения,
  • право покидать территорию Украины;
  • право на мирные собрания;
  • равенство прав и свобод.

Кроме того, ВС оспаривает введенные в закон о бюджете ограничения для судейских зарплат.

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