Валенса: Европа несет потери от того, что Украина до сих пор не встроенная в европейскую систему

4 июня, 2020, 16:38

Украина нуждается в большей поддержке Европы и мира

Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса в интервью Белорусской службе Радио Свобода.

"Украина нуждается в большей поддержке - Европы и мира. А в этой Европе сейчас столько "балагана", что она не в состоянии помочь. Украина - это большая страна, и если бы она получила возможность развиваться, если бы она была встроена в нашу систему, мы бы все на этом заработали. Но этого нет, и все мы от этого несем потери", - сказал Валенса.

По его словам, весь мир сейчас находится в поиске. Общества хотят перемен "и выбирают политиков, которые говорят, что будут что-то менять".

"Так к власти пришли Трамп и Качиньский в моей стране. Сейчас эпоха, которую я называю "эпохой слова". Мы должны договориться, как это должно выглядеть. И изменения должны делать общества, это поклонение, шаг за шагом", - заявил Валенса.

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По его словам, нужно научиться правильно понимать вызовы нашего времени. И Украина, и Беларусь должны быть в Европе.

"Так что Украина слабо развивается, мы также не получаем того, что могли бы получать, поскольку она не покупает наших товаров. Мы должны сотрудничать и быть добросовестными. Должна меняться наша ментальность", - добавил бывший польский лидер.

Валенса был президентом Польши в 1990-1995 годах. До этого он был лидером профсоюза "Солидарность". В 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.