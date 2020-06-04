Вакцина от COVID-19 не может дать постоянного иммунитета, - главный инфекционист США

4 июня, 2020, 10:44

Потенциальная вакцина против коронавируса может не дать постоянного иммунитета от COVID-19 из-за его возможных мутациях в будущем

Об этом сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает Голос Америки .

"Если COVID будет вести себя как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет продлится недолго", - сказал Фаучи.

Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех шести месяцев, и почти всегда менее года.

При этом другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными против тех мутаций, которые существуют сегодня, так и против будущих изменений нового коронавируса.

Читайте также: Американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно изменить", - сказал профессор Университета Канзаса, вирусолог Брэндон Декоски.

Согласно данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6554615, из них 386 287 - летальных, выздоровели 3157352 человека.