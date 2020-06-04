В Запорожье в нелегальном детском саду умерла девочка, владелице сообщили о подозрении

4 июня, 2020, 16:42

Правоохранители сообщили о подозрении владелице нелегального детского сада в Запорожье, где на днях умерла годовалая девочка

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"29 мая около 10:45 по адресу нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым", - сообщили в МВД.

51-летняя подозреваемая обустроила сад в своей трехкомнатной квартире по улице Авраменко. Объявления об оказании услуг по уходу за детьми она размещала в интернете. При этом разрешительных документов на работу детсада у нее не было.

По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

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