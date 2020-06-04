В Ивано-Франковске полицейские унижали и били несовершеннолетних в отделении

4 июня, 2020, 12:25

Один из пострадавших смог записать на диктофон разговор с полицейскими, где четко слышно угрозы и грязную брань в сторону ребята со стороны полицейского

Об этом сообщил Ивано-Франковское издание " Галка ", к которому обратился отец одного из задержанных ребят.

Полиция задержала сына мужа с другом около 19 часов 30 мая. Причиной задержания было якобы то, что они дерутся между собой на улице Бельведерский.

Одному из ребят удалось записать события в городском отделе на диктофон мобильного телефона. Аудиозапись на 30 минут изобилует нецензурщиной и угрозами полицейских к юношам. Ребята объясняли, что не дрались, а спорили и в шутку имитировали драку и не имеют претензий друг к другу, на них решили составить админматериалы - ибо нарушали покой в общественном месте.

Ребята документы подписывать отказались. Один из задержанных отметил, что полицейский ударил его в грудь, а его товарища били по лицу.

Полицейские заставили задержанных раздеться до белья, унижали за татуировку (спрашивали, готовы ли они за них ответить, заявляли, что в будущем будут отвечать за них "на зоне"), спрашивали, "под кем они ходят". У юношей взяли отпечатки пальцев, папа сфотографировали.

Отца несовершеннолетнего заметил, что когда приехал в участок, не знал о том, как общались с юношами. Однако подчеркнул, что полицейский, который его встретил, вел себя вызывающе и не хотел представляться.

Аудиозапись разговора он передал в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю Прикарпатья полиции Владимиру Голубош и просит дать оценку действиям в горотделе. Чьи именно голоса на аудио - мужчина до сих пор не знает.

В полиции отреагировали на инцидент. Полиция Ивано-Франковской области начала служебное расследование по факту нетактичного поведения полицейских

"Прослушав аудио было установлено полицейских на нем. Они работают в полиции более 10 лет. Материалы служебного расследования будут переданы прокуратуре. Такие работники будут уволены", - заявил и.о. заместителя начальника ГУ ЧП области Остап Билейчук.

Осторожно, нецензурная лексика

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