В Украине существует высокая вероятность усиления карантина в июне, - Киевская школа экономики

4 июня, 2020, 15:29

Возвращение более жесткого карантина в Украине или некоторых областях вероятно уже в июне

Об этом свидетельствуют обнародованные данные эпидемиологической модели, разработанной Киевская школа экономики (KSE).

Распространения заболеваемости COVID-19 в Украине соответствует "желтом" и "черном" сценарии. "Зеленый" сценарий пока не наблюдается.

"Вместе с тем мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего, ведь сезонность в разных странах не совпадает во времени", - говорится в сообщении.

Модель включает 3 типа сценариев: сценарий 1 "желтый" (средний, умеренная сезонность), сценарий 2 "черный" (отрицательный, сезонность отсутствует), сценарий 3 "зеленый" (оптимистический, значительная сезонность).

"Вероятность возвращения более жесткого карантина - высокая. Действительно ли карантин вернется, будет зависеть от решений правительства. Однако людям и бизнесу стоит готовиться к этому уже сегодня", - заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.