В Украине существует высокая вероятность усиления карантина в июне, - Киевская школа экономики
Об этом свидетельствуют обнародованные данные эпидемиологической модели, разработанной Киевская школа экономики (KSE).
Распространения заболеваемости COVID-19 в Украине соответствует "желтом" и "черном" сценарии. "Зеленый" сценарий пока не наблюдается.
"Вместе с тем мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего, ведь сезонность в разных странах не совпадает во времени", - говорится в сообщении.
Модель включает 3 типа сценариев: сценарий 1 "желтый" (средний, умеренная сезонность), сценарий 2 "черный" (отрицательный, сезонность отсутствует), сценарий 3 "зеленый" (оптимистический, значительная сезонность).
"Вероятность возвращения более жесткого карантина - высокая. Действительно ли карантин вернется, будет зависеть от решений правительства. Однако людям и бизнесу стоит готовиться к этому уже сегодня", - заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
- К следующему этапу ослабления карантинных мероприятий не готовы восемь областей и город Киев.