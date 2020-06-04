В Тернополе за последние сутки коронавирусом заболело шесть человек, все они - медики

4 июня, 2020, 14:26

За последние сутки COVID-19 в городе заболело 6 человек

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

"COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем в 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в городе подтвердили 132 случая COVID-19. 89 жителей Тернополя выздоровели.

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