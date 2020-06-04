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Espreso.tvОбществоВ Совете Европы заявили об угрозе независимости прокуратуры в Украине

В Совете Европы заявили об угрозе независимости прокуратуры в Украине

В Совете Европы разочарованы, что Верховная Рада сохраняет возможность объявлять недоверие генеральному прокурору, что может угрожать независимости органа

Об этом говорится в обнародованном в четверг решении Комитета министров Совета Европы, сообщает Укринформ.

"Министры с разочарованием отметили, что украинский парламент сохраняет свое конституционное полномочие уволить генерального прокурора голосованием об объявлении недоверия. Это может угрожать внешней независимости системы прокуратуры", - говорится в заявлении.

Это решение Комитета министров СЕ формально касается выполнения государством решений ЕСПЧ по делам Юрия Луценко и Юлии Тимошенко против Украины. В отношении этих индивидуальных дел с 2011 года в Совете Европы положительно оценили их имплементацию Украиной, в результате чего политики Юрий Луценко и Юлия Тимошенко были освобождены из заключения и полностью реабилитированы в 2014 году.

Там призвали "удвоить усилия" в имплементации положений Уголовного кодекса, которые гарантируют автономию прокуроров.

В Совете Европы призвали Украину продолжить реформу системы прокуратуры.

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