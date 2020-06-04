В работе Приват24 произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи

4 июня, 2020, 10:54

Приват24 перестал работать. Из-за сбоя пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи

Не работает даже авторизация.

Никакой информации о возобновлении работы сервиса пока нет. Ситуацию в банке пока не прокомментировали.

Кроме нерабочего приложении от ПриватБанка также невозможно позвонить на горячую линию банка.

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