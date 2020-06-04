В Китае мужчина напал с ножом на школьников: более 40 пострадавших
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, 50-летний охранник школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе напал на сотрудников заведения. Мотивы его поступка неизвестны, однако в результате преступления пострадали по меньшей мере 40 человек, среди которых есть и дети. Кроме того, были ранены и заместителя директора школы.
На место происшествия прибыла полиция, которая задержала нападающего. Также всех пострадавших были госпитализированы в больницу. Три человека сейчас находятся крайне тяжелом состоянии, в том числе один ученик.
More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou , South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2- Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020
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