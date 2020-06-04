В Киеве "евробляха" разгромила МАФ, водитель скрылся

4 июня, 2020, 07:16

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Политехнический институт" автомобиль Opel на еврономерах вылетел на тротуар и разбил МАФ

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

По словам очевидцев, автомобиль на большой скорости двигался по проспекту в направлении центра. В какой-то момент водитель потерял управление, неуправляемое авто выехало на тротуар, снесло МАФ и остановилось лишь в бетонном парапете.

Водитель и пассажир легковушки после совершенного скрылись в неизвестном направлении, бросив свой автомобиль. К счастью, на пути Opel не было прохожих. Патрульные по прибытию оформили материалы и эвакуировали авто на штрафплощадку.