В Киеве предупреждают об ухудшении погоды: штормовом ветре и грозе

4 июня, 2020, 15:09

Погода в Киеве в ближайший час резко ухудшится, синоптики прогнозируют штормовой ветер и грозу

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В Киеве предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сейчас в столице солнечно и тепло.

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